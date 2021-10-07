Беременным женщинам рекомендуется делать прививку от коронавируса. Укол может спасти жизнь не только будущей матери, но и ребенка.

К таким выводам пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США, однако среди всех беременных страны привились только 32% женщин.

В то же время заражение вирусом во время беременности на 59% повышает риск преждевременных родов, говорят американские специалисты, ссылаясь на данные нового исследования, проведенного в США.

Если же беременная женщина заболеет, у нее большая вероятность оказаться в реанимации или даже умереть от вируса.

Также на 76% возрастает риск развития преэклампсии (патологического состояния, которое может наблюдаться во второй половине беременности).

При этом вакцинация от коронавируса совершенно безопасна и никак не вредит ни будущей маме, ни ее малышу. В подтверждение этого тезиса специалисты сообщают, что почти 4 тыс. беременных получили мРНК-вакцину. И это никак не отразилось на количестве выкидышей, преждевременных родов или же развитии врожденных дефектов у детей.

Также существуют исследования, которые подтверждают, что антитела к коронавирусу могут передаться и малышу. К примеру, их обнаружили в пуповинной крови спустя около 13 недель после завершения курса вакцинации.

Источник: Scientific Аmerican