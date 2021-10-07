Вагітним жінкам рекомендується робити щеплення від коронавірусу. Укол може врятувати життя не лише майбутньої матері, але й дитини.

Таких висновків дійшли фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань США, проте серед усіх вагітних країни зробили щеплення лише 32% жінок.

Водночас зараження вірусом під час вагітності на 59% збільшує ризик передчасних пологів, кажуть американські фахівці, посилаючись на дані нового дослідження, проведеного у США.

Якщо ж вагітна жінка захворіє, у неї значна ймовірність опинитися в реанімації або навіть померти від вірусу.

Також на 76% зростає ризик розвитку прееклампсії (патологічного стану, який може спостерігатися у другій половині вагітності).

Водночас вакцинація від коронавірусу загалом безпечна і жодним чином не шкодить ні майбутній мамі, ні її малюкові. На підтвердження цієї тези фахівці повідомляють, що майже 4 тис. вагітних отримали мРНК-вакцину. І це жодним чином не вплинуло на кількість викиднів, передчасних пологів або ж розвиток вроджених дефектів у дітей.

Також існують дослідження, які підтверджують, що антитіла до коронавірусу можуть передатися і малюкові. Наприклад, їх виявили у пуповинної крові через близько 13 тижнів після завершення курсу вакцинації.

Джерело: Scientific Аmerican