У Великій Британії жінка народила дитину, перебуваючи у комі. Вона опинилася у важкому стані через коронавірус.

23-річна Келсі Рутс не була вакцинована. Перебуваючи при надії, вона захворіла на Covid-19.

З ускладненим диханням вона потрапила до лікарні.

– Я не була спроможна народжувати нормально, тому через два дні після госпіталізації лікарі помістили мене під значну седацію, – поділилася враженнями Келсі Рутс.

Жінку штучно ввели у кому. У такому стані їй зробили екстрений кесарів розтин і успішно дістали дитину на 12 тижнів раніше терміну.

Прокинувшись, жінка виявила, що вже народила дитину, для неї це було шоком.

– Все це просто приголомшливо. Прокинутися з коми і вже мати дитину – це чудо, – зазначила мама.

Після пологів дитина перебувала у лікарні понад 40 днів для того, щоб набратися сил для повернення додому.

Зараз мама і дитина почуваються добре. У Келсі ще двоє старших дітей – син і донька.

Джерело: The Sun