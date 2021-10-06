В Великобритании женщина родила ребенка, находясь в коме. Она оказалась в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

23-летняя Келси Рутс не была вакцинирована. Будучи в положении, она заболела Covid-19.

С затрудненным дыханием она попала в больницу.

— Я была не в состоянии рожать нормально, поэтому через два дня после госпитализации врачи поместили меня под сильную седацию, — поделилась впечатлениями Келси Рутс.

Женщину искусственно ввели в кому. В таком состоянии ей сделали экстренное кесарево сечение и успешно достали ребенка на 12 недель раньше срока.

Проснувшись, женщина обнаружила, что уже родила ребенка, для нее это было шоком.

— Все это просто потрясающе. Проснуться из комы и уже иметь ребенка — это чудо, — отметила мама.

После родов ребенок находился в больнице более 40 дней для того, чтобы набраться сил для возвращения домой.

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо. У Келси еще двое старших детей — сын и дочь.

Источник: The Sun