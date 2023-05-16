Он спасает и младенцев, и раненых украинских защитников. 26-летний Роман Штибель одновременно работает анестезиологом в детской реанимации в Ивано-Франковске и ездит на ротацию с Госпитальерами на фронт.

Родной брат и отец Романа — в ВСУ, они — военные медики. А парень решил работать, что называется, на два фронта. Потому что в мирном городе его профессия не менее нужна, чем в стабилизационном пункте неподалеку Бахмута.

В прошлом году Роман понял, что, кроме медицинского, обязан получить еще и военное образование. Параллельно проходил подготовку в медицинском объединении Госпитальеры.

В первую ротацию на передовую поехал сразу после того, как сдал государственный экзамен.

Когда вернулся с фронта, его сразу же пригласили в Ивано-Франковск в реанимацию областной детской больницы. Здесь он проходил интернатуру. И здесь его очень ценят как специалиста.

Говорит, если бы не поддерживали коллеги и руководство больницы, одновременно волонтерить и работать он просто не смог бы.

Ежемесячно Роман ездит с Госпитальерами. Всегда работает в одной и той же бригаде. Здесь все — из разных уголков Украины.

— Я из Франковска, анестезиолог мой из Львова, хирург из Винницы, водитель из Одессы, а медик из Киева, — перечисляет Роман.

Они должны были бы только эвакуировать раненых с передовой, но из-за большой потребности во врачах, часто работают в стабилизационных пунктах. Там и живут.

Через несколько дней Роман отправляется в пятую ротацию. Каждый раз это другое место. Но всегда адское.

— Когда работали в Бахмуте, там не бывало так, чтобы спокойно. Там постоянно работали. Потому что поступало очень много раненых, — говорит Роман.

Задача медицинских волонтеров не только спасти раненых армейцев, а дать возможность хоть немного отдохнуть военным медикам. Ведь добровольцы, те же Госпитальеры, возвращаются на ротацию, а военные там всегда.

— Было от 150 до 250 раненых в день. Много контузий, много мелких осколков. Но есть и тяжелые. Иногда приходилось и сутки не спать, и полтора суток не ложиться, — говорит парень.

По словам Романа, эта война ему показала настоящую Украину. Он столкнулся с множеством человеческих историй и проявлений героизма.

— Ты понимаешь, что у каждого воина, которого ты встречаешь на фронте, раненого или живого, своя история. Все они называют себя украинцами и готовы сражаться за это государство насмерть, — говорит Роман.

Он продолжает спасать и украинских защитников, и младенцев, которые, верит, будут жить в свободной, мирной, счастливой Украине.