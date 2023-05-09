Самопровозглашенный президент Беларуси дал много оснований для всевозможных слухов после своего приезда 9 мая на парад к Путину.

Во-первых, журналисты заметили, что Лукашенко прилетел уже больным: еще дома, во время публичных выступлений все отмечали его сиплый голос и уставший вид.

Подробности его слишком короткого пребывания в столице России уже исследуют аналитики и политологи.

А Факты ICTV обратились к постоянному медицинскому эксперту Марине Ериной, врачу-терапевту, физиотерпаевту, с просьбой прокомментировать видео с Лукашенко, где даже не специалисту заметны признаки болезни.

Итак, первое, что бросается в глаза, он очень медленно и как-то через силу ходит.

— Это может говорить и о перенесенной изнурительной болезни, тот же грипп или Covid-19. А может указывать на болевой синдром тазобедренного или коленного сустава, с которым он пытается справиться, но это не удается.

Еще в январе нынешнего года издание Апостроф писало, ссылаясь на анонимные источники, что Лукашенко сложно спускаться с трапа самолета и даже на постановочных кадрах ему трудно просто пройтись перед камерой.

— Можно предположить грыжу или протрузию дисков позвоночника… Ведь он высокого роста — более 182 см, не худенький, да и возраст (68 лет) наиболее уязвим для таких заболеваний.

На видео видно, что ему очень тяжело идти в группе лидеров государств после парада и он даже отказался выполнить 850-метровый символический проход к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

— Думаю, что его мучила боль, боль очень сильная, и пришлось, что называется, плюнуть на все условности и особые обстоятельства.

Теперь насчет повязки на руке, которую придирчивые репортеры приметили у Лукашенко, когда он сидел на трибуне. Кто-то даже предположил, что это след от внутривенного катетера.

— Я не думаю. Повязка фиксирует большой палец кисти. Возможно, это растяжение или травма сухожилия. А вот если присмотреться к его ногтям на руке, то деформации ногтевой пластины могут указывать на псориаз.

А при этой болезни, по словам врача, может развиться псориатический артрит.

Одним из его проявлений, уточняет врач, как раз и является поражение межфаланговых суставов первых пальцев кистей.

В некоторых источниках пишут, правда нет официального подтверждения, что в аэропорт Лукашенко доставили на скорой.

— Меня бы это не удивило. Если мое предположение об артрите правильное, то скажу, что при псориатическом артрите мучает сильная боль, ограничение подвижности в шейном, грудном или поясничном отделах позвоночника. Охватывает чувство усталости, накрывает депрессия.

Одним словом, состояние не для парадов.