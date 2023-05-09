Самопроголошений президент Білорусі дав багато підстав для усіляких чуток після свого приїзду 9 травня на парад до Путіна.

По-перше, журналісти помітили, що Лукашенко прилетів уже хворим: ще вдома, під час публічних виступів усі відмічали його сиплий голос і втомлений вигляд.

Подробиці його надто короткого перебування в столиці Росії вже досліджують аналітики і політологи.

А Факти ICTV звернулися до постійного медичного експерта Марини Єріної – лікаря-терапевта, фізіотерпаевта з проханням прокоментувати відео з Лукашенком, де, навіть не фахівцію, помітні якісь тривожні ознаки хвороби.

Отже, дуже повільно і якось через силу ходить.

– Це може говорити і про перенесену виснажливу хворобу, той же грип, чи Covid-19. А може вказувати на больовий синдром тазостегнового чи колінного суглоба, з яким він намагається впоратися, але це не вдається.

Ще в січні нинішнього року видання Апостроф, писало, посилаючись на анонімні джерела, що Лукашенку складно спускатися зі сходів літака й навіть на постановочних кадрах йому важко просто пройтись перед камерою.

– Можна припустити грижу чи протрузію міжхребцевих дисків… Адже він високого зросту – понад 182 см, не худенький, та й вік – 68 років найбільш уразливий для таких захворювань.

На відео видно, що йому дуже важко йти у групі лідерів держав після параду, і він наважився відмовитися виконати 850 метровий символічний прохід до могили невідомого солдата в Олександрівському саду.

– Думаю, що його мучив біль, біль дуже сильний і довелося, що називається, плюнути на всі умовності і особливі обставини.

Тепер щодо пов’язки на руці, яку прискіпливі репортери примітили у Лукашенка, коли він сидів на трибуні. Хтось навіть припустив, що це слід від внутрішньовенного катетера.

– Я не думаю. Пов’язка фіксує великий палець кисті. Можливо, це розтягнення , або травма сухожилля. А от якщо придивитися до його нігтів на руці, то деформації нігтьової пластини можуть вказувати на псоріаз.

За словами лікаря, при цій хворобі іноді розвивається псоріатичний артрит. Одним з його проявів якраз і є ураження міжфалангових суглобів перших пальців кистей.

У деяких джерелах пишуть, щоправда немає офіційного підтвердження, що в аеропорт Лукашенка доставили на швидкій.

– Мене б це не здивувало. Якщо моє припущення про артрит правильне, то скажу, що при псоріатичному артриті мучає сильний біль, обмеження рухливості у шийному, грудному чи поперековому відділах хребта. Охоплює відчуття втоми, накриває депресія.

Одним словом, стан не для парадів.