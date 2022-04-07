С начала полномасштабного вторжения российских агрессоров на территории Луганской области не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы в той или иной степени не пострадало от вражеских обстрелов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была…, — написал он.

И отметил, что сейчас больница осталась на оккупированной части города. Российские нелюди снимают там видео и обвиняют в разрушениях украинских военных.

— Предатель главный врач подыгрывает в этом кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу, — заявил Сергей Гайдай.

Он выразил уверенность в том, что рашисты умышленно разрушают учреждения здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить.

Но больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе всю полноту действия закона о коллаборантах, призвал глава Луганской ОВА.

Источник: Сергей Гайдай