С начала полномасштабного вторжения российских агрессоров на территории Луганской области не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы в той или иной степени не пострадало от вражеских обстрелов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была…, — написал он.
И отметил, что сейчас больница осталась на оккупированной части города. Российские нелюди снимают там видео и обвиняют в разрушениях украинских военных.
— Предатель главный врач подыгрывает в этом кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу, — заявил Сергей Гайдай.
Он выразил уверенность в том, что рашисты умышленно разрушают учреждения здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить.
Но больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе всю полноту действия закона о коллаборантах, призвал глава Луганской ОВА.
Источник: Сергей Гайдай