З початку повномасштабного вторгнення російських агресорів на території Луганської області не залишилося жодного медичного закладу, який би в тій чи іншій мірі не постраждав від ворожих обстрілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була…, – написав він.

І зазначив, що зараз лікарня залишилася на окупованій частині міста. Російські нелюди знімають там відео і звинувачують у руйнуваннях українських військових.

– Зрадник головний лікар підігрує в цьому кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню, – заявив Сергій Гайдай.

Він висловив упевненість в тому, що рашисти навмисне руйнують заклади охорони здоров’я, щоб поранені не мали шансів вижити.

Але лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі всю повноту дії закону про колаборантів, закликав глава Луганської ОВА.

Джерело: Сергій Гайдай