В Винниках возле Львова в центре Superhumans развивают новое направление реконструктивной хирургии. Здесь раненым бойцам бесплатно будут делать сложные пластические операции: реконструкцию изуродованных осколками и пулями носов, челюстей, лиц…

29-летний Дмитрий Шарафанов — пулеметчик из Николаева, был ранен в августе прошлого года под Марьинкой.

— Работал танк и миномет, над нами завис дрон, поэтому меня осколки и поймали, — вспоминает боец.

Побратимы быстро и вовремя оказали помощь, Дмитрий не потерял много крови, однако уже не видел ничего.

Сейчас он пациент Superhumans Center. Готовится к костной пластике челюсти и восстановлению внешних недостатков лица. Зрение понемногу восстанавливается.

— Я постепенно выхожу из полной темноты – с помощью наших врачей, — говорит Дмитрий.

В центре Superhumans новое направление реконструктивной хирургии помогали осваивать французские коллеги.

В течение недели здесь работала французская медицинская миссия ведущих специалистов. Они совместно с украинскими медиками проводили тренинги и обучение.

И главное — осмотрели и проконсультировали более полусотни военных и гражданских, пострадавших в результате российской войны в Украине и нуждающихся в реконструкции лица.

— Это пациенты, у которых возникли инфекции, осложнения. У многих полностью утрачены челюсти, носы, пострадали глаза. Большие дефекты и деформации лиц, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Андрей Копчак.

Команда специалистов согласовала планы лечения и полной реабилитации таких раненых — военных и гражданских.

Уже в октябре, во время второго визита французских хирургов, свои восстановленные лица, которые были изуродованы войной, увидят в зеркале первые 15 пациентов.

— Лица для бойцов очень важны. Пациент должен жить, он должен пить, есть. Но и мимика, улыбка, глаза… Каждый хочет выглядеть так, как мы все, — говорит челюстно-лицевой хирург и профессор медицины из Франции Сильви Тестелен.

По ее словам, удачная пластическая хирургия — это хирургия, следов которой не видно. Для достижения этого результата нужно очень много времени и очень много умения.

— Мы планируем большинство операций транслировать для тех, кто будет сидеть в аудиториях, чтобы уникальные методики стали учебным материалом для других специалистов, — делится планами Ольга Руднева, СЕО Superhumans Center.

Отделение реконструктивной хирургии с двумя операционными начнет работать в Центре осенью. Все операции и реабилитация для пациентов будут бесплатными.

Сейчас в очереди более 140 человек, нуждающихся в восстановлении отдельных функциональных возможностей и эстетики лица.