У Винниках поблизу Львова у центрі Superhumans розвивають новий напрям реконструктивної хірургії. Тут пораненим бійцям безкоштовно робитимуть складні пластичні операції: реконструкцію понівечених уламками і кулями носів, щелеп, облич…

29-річний Дмитро Шарафанов – кулеметник із Миколаєва, був поранений у серпні минулого року неподалік Мар”їнки.

– Працював танк і міномет, над нами завис дрон, через те мене і вполювали, – згадує боєць.

Побратими швидко та вчасно надали допомогу, Дмитро не втратив багато крові, однак уже не бачив нічого.

Зараз він пацієнт Superhumans Center. Готується до кісткової пластики щелепи та відновлення зовнішніх вад обличчя. Зір потроху відновлюється.

– Я поступово виходжу з повної темряви за допомогою наших лікарів, – говорить Дмитро.

У центрі Superhumans новий напрям реконструктивної хірургії допомагали освоювати французькі колеги.

Упродовж тижня тут працювала французька медична місія провідних фахівців. Вони спільно з українськими медиками проводили тренінги та навчання.

І головне – оглянули та проконсультували понад півсотні військових і цивільних, які постраждали внаслідок російської війни в Україні і потребують реконструкції обличчя.

– Це пацієнти, в яких виникли інфекції, ускладнення. У багатьох повністю втрачені щелепи, носи, постраждали очі. Великі дефекти і деформації облич, – розказує щелепно-лицевий хірург Андрій Копчак.

Команда фахівців узгодила плани лікування та повної реабілітації таких поранених – військових і цивільних.

Уже в жовтні, під час другого візиту французьких хірургів, свої відновлені обличчя, які були понівечені війною, побачать в дзеркалі перші 15 пацієнтів.

– Обличчя для бійців дуже важливі. Пацієнт повинен жити, він повинен пити, їсти. Але й міміка, усмішка, очі… Кожен хоче виглядати так, як ми всі, – говорить щелепно-лицева хірургиня та професорка медицини з Франції Сільві Тестелен.

За її словами, вдала пластична хірургія – це хірургія, слідів якої не видно. Для досягнення цього результату потрібно дуже багато часу і дуже багато вміння.

– Ми плануємо більшість операцій транслювати для тих, хто сидітиме в аудиторіях, щоб унікальні методики стали навчальним матеріалом для інших фахівців, – ділиться планами Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center.

Відділення реконструктивної хірургії із двома операційними запрацює у Центрі восени. Усі операції та реабілітація для пацієнтів будуть безкоштовними.

Нині у черзі понад 140 людей, які потребують відновлення окремих функціональних можливостей та естетики обличчя.