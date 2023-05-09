Благодаря сотрудничеств Минобороны и Управления стратегических коммуникаций ВСУ появился интересный проект, цель которого – помочь нашим защитникам, получившим ранения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр анонсировала начало работы нового сервиса — сайта Забота (https://turbota.mil.gov.ua/).

Зайти на этот сайт можно через вкладку “военнослужащим” (https://www.mil.gov.ua/).

Все очень просто, но наполненность информацией указывает на то, что проведена колоссальная работа.

Здесь впервые представлен алгоритм действий раненого и ответы на все его вопросы. Те, что касаются лечения, прохождения ВВК, реабилитации, получения выплат и тому подобное.

На сайте можно найти образцы рапортов и пошаговые инструкции, как получить выплаты, статус УБД, удостоверение лица с инвалидностью, а также протезирование и тому подобное.

Кстати, там есть Справочник военнослужащего после ранения, который можно загрузить в свой гаджет. Чтобы иметь возможность в любое время прояснить необходимый вопрос.

Анна Маляр отдельно отметила, что воплощение этого важного проекта вряд ли произошло бы так быстро, если бы не волонтерский вклад украинского офиса компании Locaria, которая, собственно, и создала сайт для сервиса.

Источник: Ганна Маляр