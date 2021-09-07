В Украине от коронавируса вакцинировались менее 60% сотрудников учебных заведений.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Одной и двумя дозами вакцины сделали прививки 157 598 работников учреждений дошкольного образования. Это 54,2% от общего количества.

Также от Covid-19 вакцинировались работники общего среднего образования — 380 722. Это составляет 58,2% от общего количества.

Прививки от коронавируса получили 44 617 работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

Ранее в МОН отметили, что перед началом учебного года в Украине полностью вакцинировались от коронавируса 29% коллективов школ.

Согласно законодательству, потребность в вакцинации 80% коллектива школ будет требовать для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.

За сутки, 6 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 133 922 человека. От начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 людей. Всего проведено 9 923 423 прививки.