В Україні від коронавірусу вакцинувалися менш як 60% співробітників закладів освіти.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Однією та двома дозами вакцини зробили щеплення 157 598 працівників закладів дошкільної освіти. Це 54,2% від загальної кількості.

Також від Covid-19 вакцинувалися працівники загальної середньої освіти – 380 722. Це становить 58,2% від загальної кількості.

Щеплення від коронавірусу отримали 44 617 працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

Раніше у МОН зазначали, що перед початком навчального року в Україні повністю вакцинувалися від коронавірусу 29% колективів шкіл.

Згідно з законодавством, потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно.

За добу, 6 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 133 922 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей. Загалом проведено 9 923 423 щеплення.