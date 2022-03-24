Пилотное исследование американских ученых показало, что восьминедельная тренировка осознанности эффективна для уменьшения травм, депрессии и стресса у людей, скорбящих о жертвах насилия с применением огнестрельного оружия.

Насилие с применением огнестрельного оружия является эпидемией в Соединенных Штатах. Только в 2020 году по этой причине погибло более 45 тыс., и эта цифра неуклонно растет за последнее десятилетие.

Но последствия этих трагических событий не заканчиваются на жизнях жертв, поскольку те, кто потерял близких в результате насилия с применением огнестрельного оружия, часто страдают от посттравматического стресса (ПТСР), депрессии и горя на протяжении всей жизни.

В исследовании приняли участие 24 скорбящих человека, многие из которых были родителями жертв массовых расстрелов.

— Потеря близкого человека из-за огнестрельного оружия — одна из самых катастрофических травм в состоянии человека, — отмечает доцент кафедры анестезиологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Фадель Зейдан.

По его словам, это внезапное, бессмысленное и насильственное уничтожение жизни. Когда нет времени побыть с любимым человеком на смертном одре, чтобы естественно оплакивать и почтить процесс смерти. Это может вызвать уникальную травму и чувство вины, которые довольно трудно преодолеть.

Для многих выживших горе приходит с чувством беспомощности, потерей доверия к человечеству и утратой смысла в себе и в окружающем мире. Без эффективных стратегий лечения многие выжившие развивают неадекватные или вызывающие привыкание механизмы преодоления трудностей и впоследствии испытывают трудности в своих отношениях и карьере.

В начале исследования участники демонстрировали высокий уровень травм, депрессии, проблем со сном и горя, что измерялось подтвержденными психометрическими опросами.

Затем они прошли курс MBSR, состоящий из восьми занятий по 2,5 часа в неделю и одного однодневного ретрита по безмолвной медитации. На этих занятиях участников учили обращать внимание на настоящий момент, выполнять дыхательные упражнения, практиковать эмоциональное регулирование и развивать сострадание к себе и другим.

— Наши данные свидетельствуют о том, что выжившие начали учиться принимать свои мысли и чувства без осуждения или страха, — говорят ученые.

После завершения программы участники исследования сообщили о 37% снижении травм и 52% снижении посттравматического стресса и депрессии. Проблемы со сном уменьшились на 26%, а общая удовлетворенность жизнью увеличилась на 16%.

Мы часто представляем, что исцеление может быть похоже на забвение, но выжившие не хотят забывать. Они хотят оплакивать, но не хотят быть из-за этого недееспособными. Осознанность кажется эффективной, позволяя людям принять и пережить свой траур более здоровым и менее болезненным способом, отмечают исследователи.