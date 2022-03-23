Как помочь близкому вам человеку восстановиться и прийти в себя после страшного жизненного опыта: пленения или жизни в оккупации.

На это вопрос отвечают опытные специалисты на площадке информационного ресурса Психологическая поддержка.

Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, которые находились в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила:

нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами;

не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен осознавать, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию;

если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и потом обязательно проявится снова;

не мешайте выговориться. Не надо останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым по нескольку раз;

во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать, не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместным обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним близкие люди;

мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и тому подобное;

нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.

Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту. Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, нужно лишь коротко описать свой запрос и оставить заявку на сайте по этой ссылке.

Источник: Психологическая поддержка