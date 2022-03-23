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Психология

Дайте выговориться и поплакать: как помочь близкому человеку, пережившему плен или оккупацию

23 марта 2022, 13:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Как помочь близкому вам человеку восстановиться и прийти в себя после страшного жизненного опыта: пленения или жизни в оккупации.

На это вопрос отвечают опытные специалисты на площадке информационного ресурса Психологическая поддержка.

Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, которые находились в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами;
  • не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен осознавать, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию;
  • если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и потом обязательно проявится снова;
  • не мешайте выговориться. Не надо останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым по нескольку раз;
  • во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать, не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместным обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним близкие люди;
  • мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и тому подобное;
  • нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
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Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту. Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, нужно лишь коротко описать свой запрос и оставить заявку на сайте по этой ссылке.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , звільнені з полону , полон , Советы психолога , психічні розлади
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