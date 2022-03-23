Як допомогти близькій вам людині відновитися і прийти до тями після страшного життєвого досвіду: полону або життя в окупації.

На це питання відповідають досвідчені фахівці на майданчику інформаційного ресурсу Психологічна підтримка.

Щоб полегшити повернення до нормального життя людей, які перебували в полоні або в окупації, їхнім родичам і знайомим рекомендується дотримуватися таких правил:

не можна робити вигляд, що нічого не сталося, але не слід і докучати розпитуваннями;

не слід намагатися швидко перевести увагу потерпілого на щось інше. Людина повинна усвідомлювати, що з нею дійсно щось сталося, повинна висловити свою реакцію;

якщо людина говорить, що вона в повному порядку, це може означати, що невирішена психологічна проблема посилюється і потім обов’язково проявиться знову;

не заважайте виговоритися. Не треба зупиняти, навіть якщо людина знову і знову розповідає свою історію по черзі всім членам сім’ї і знайомим по кілька разів;

під час розповіді заохочуйте вираження почуттів. Якщо оповідач починає плакати, не зупиняйте його, дайте виплакатися. Буде доречним обійняти людину, дати їй фізично відчути, що поруч з нею близькі люди;

чоловіки в таких випадках часто висловлюють свою реакцію у вигляді гніву. Не заважайте виплеснути його. Дуже корисно, якщо людина жестикулює, тупотить ногами тощо;

не можна надовго залишати потерпілого одного, дозволяючи йому замикатися в собі.

Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до фахівця. Щоб отримати безкоштовну конфіденційну онлайн-консультацію психолога або психотерапевта, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті за цим посиланням.

Джерело: Психологічна подтримка