Як допомогти близькій вам людині відновитися і прийти до тями після страшного життєвого досвіду: полону або життя в окупації.
На це питання відповідають досвідчені фахівці на майданчику інформаційного ресурсу Психологічна підтримка.
Щоб полегшити повернення до нормального життя людей, які перебували в полоні або в окупації, їхнім родичам і знайомим рекомендується дотримуватися таких правил:
- не можна робити вигляд, що нічого не сталося, але не слід і докучати розпитуваннями;
- не слід намагатися швидко перевести увагу потерпілого на щось інше. Людина повинна усвідомлювати, що з нею дійсно щось сталося, повинна висловити свою реакцію;
- якщо людина говорить, що вона в повному порядку, це може означати, що невирішена психологічна проблема посилюється і потім обов’язково проявиться знову;
- не заважайте виговоритися. Не треба зупиняти, навіть якщо людина знову і знову розповідає свою історію по черзі всім членам сім’ї і знайомим по кілька разів;
- під час розповіді заохочуйте вираження почуттів. Якщо оповідач починає плакати, не зупиняйте його, дайте виплакатися. Буде доречним обійняти людину, дати їй фізично відчути, що поруч з нею близькі люди;
- чоловіки в таких випадках часто висловлюють свою реакцію у вигляді гніву. Не заважайте виплеснути його. Дуже корисно, якщо людина жестикулює, тупотить ногами тощо;
- не можна надовго залишати потерпілого одного, дозволяючи йому замикатися в собі.
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Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до фахівця. Щоб отримати безкоштовну конфіденційну онлайн-консультацію психолога або психотерапевта, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті за цим посиланням.
Джерело: Психологічна подтримка