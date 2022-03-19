На пресс-конференции пленных военнослужащих ВС РФ, изъявивших желание принять участие в брифинге, пленный Игорь Руденко рассказал, что спрашивал своего командира по поводу вторжения в Украину, накануне войны.

– Я спросил у своего командира, неужели будет вторжение. Он сказал, если дадут промедол, то да – отметил пленный. — І в ночь перед вторжением выдали аптечки, где был промедол.

. Факты ICTV разбирались в этом вопросе.

Промедол — анальгезирующее наркотическое средство, относится к наркотическим опиоидным анальгетикам (болеутоляющим средствам). Подобно морфину и фентанилу увеличивает отклик опиоидных рецепторов, подавляет боль, нарушает межнейронную передачу болевых импульсов центральной нервной системой, а также изменяет эмоциональную окраску боли, воздействуя на высшие отделы мозга.

По фармакологическим свойствам Промедол близок к морфину: повышает болевой порог, угнетает условные рефлексы. Это означает, что находясь под действием препарата, человек не чувствует боль.

В отличие от морфина в меньшей степени угнетает дыхательный центр и реже вызывает тошноту и рвоту, оказывает умеренное спазмолитическое действие на бронхи и мочеточники, уступает морфину по спазмогенному влиянию на желчевыводящие пути и кишечник.

Показания к применению промедола

В обычной жизни Промедол применяют как обезболивающее средство при болях средней и сильной интенсивности, главным образом травматического происхождения, в предоперационном, операционном и послеоперационном периодах, при инфаркте миокарда и при тяжелых приступах стенокардии.

Препарат эффективен при болевом синдроме, связанном со спазмом гладкой мускулатуры внутренних органов (в сочетании с атропиноподобными и спазмолитическими средствами), болях при злокачественных опухолях, в том числе при хроническом болевом синдроме.

В акушерской практике Промедол применяют для обезболивания родовой деятельности.

Между прочим, Промедол попал в аптечки российского спецназа и других штурмовых подразделений в 2014 году. Министерство обороны РФ тогда издало приказ, что Промедол должен быть в аптечке военных, задействованных в вооруженных конфликтах.