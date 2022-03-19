На прес-конференції полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу, полонений Ігор Руденко розповів, що питав свого командира щодо вторгнення в Україну, напередодні війни.

– Я запитав свого командира, невже буде вторгнення. Він сказав, якщо дадуть промедол, то так – зазначив полонений. – І в ніч перед вторгненням видали аптечки, де був промедол.

Факти ICTV зналися на цьому питанні.

Промедол – аналгезуючий наркотичний засіб, відноситься до наркотичних опіоїдних аналгетиків (заспокійливих засобів). Подібно до морфіну і фентанілу збільшує відгук опіоїдних рецепторів, пригнічує біль, порушує міжнейронну передачу больових імпульсів центральною нервовою системою, а також змінює емоційне забарвлення болю, впливаючи на вищі відділи мозку.

За фармакологічними властивостями Промедол близький до морфіну: збільшує больовий поріг, пригнічує умовні рефлекси. Це означає, що, перебуваючи під дією препарату, людина не відчуває біль.

На відміну від морфіну меншою мірою пригнічує дихальний центр і рідше викликає нудоту і блювання, має помірну спазмолітичну дію на бронхи та сечоводи, поступається морфіном за спазмогенним впливом на жовчовивідні шляхи та кишечник.

Показання до застосування промедолу.

У звичайному житті Промедол застосовують як знеболюючий засіб при болях середньої та сильної інтенсивності, головним чином травматичного походження, у передопераційному, операційному та післяопераційному періодах, при інфаркті міокарда та при тяжких нападах стенокардії.

Препарат ефективний при больовому синдромі, пов’язаному зі спазмом гладкої мускулатури внутрішніх органів (у поєднанні з атропіноподібними та спазмолітичними засобами), болях при злоякісних пухлинах, у тому числі при хронічному больовому синдромі.

В акушерській практиці Промедол застосовують для знеболювання пологової діяльності.

Між іншим, Промедол потрапив до аптечок російського спецназу та інших штурмових підрозділів у 2014 році. Міністерство оборони РФ тоді видало наказ, що Промедол має бути в аптечці військових, яких задіяно у збройних конфліктах.