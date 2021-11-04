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Сначала – к психиатру! Нардепы хотят ввести предварительный осмотр публичных лиц

4 ноября 2021, 13:45 Людмила Грубнік
Сначала – к психиатру! Нардепы хотят ввести предварительный осмотр публичных лиц
Источник: Depositphotos

В Украине предлагают ввести обязательный предварительный осмотр у психиатра и нарколога для лиц, претендующих на занятие ряда публичных должностей, среди них — президент Украины, народный депутат, член Кабмина и судья Конституционного суда.

Законопроект №6262 разместили на сайте парламента, его авторы нардепы Анна Скороход (За будущее) и Галина Третьякова (Слуга народа). Согласно документу, кандидаты до момента регистрации или назначения на соответствующую должность должны обязательно посетить психиатра и нарколога и получить заключение о состоянии здоровья.

В то же время в тексте указан точный перечень должностей, претенденты на которые должны будут это делать:

  • президент Украины;
  • народный депутат Украины;
  • депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • депутат сельского, поселкового, городского совета;
  • сельский, поселковый, городской голова;
  • депутат районного совета;
  • депутат областного совета;
  • депутат районного в городе совета (в городах, где образованы районные в городе советы);
  • премьер-министр Украины;
  • член Кабинета министров Украины;
  • глава и член Центральной избирательной комиссии;
  • руководитель Аппарата Верховной Рады Украины;
  • директор Национального антикоррупционного бюро Украины;
  • глава Национального агентства по предотвращению коррупции;
  • генеральный прокурор;
  • глава Национального банка Украины;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель;
  • судья Конституционного суда.
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Авторы инициативы считают, что люди, которые претендуют на эти должности, должны подтвердить, что они по состоянию здоровья могут выполнять возложенные на них обязанности.

В то же время порядок проведения осмотра утверждается Кабинетом министров Украины.

С результатами осмотра смогут ознакомиться граждане.

Порядок размещения информации для этого утверждается ЦИК.

Источник
Верховная Рада
Теги
Верховна Рада IX скликання , Законопроект , Наркотики , психічні розлади
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