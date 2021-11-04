В Украине предлагают ввести обязательный предварительный осмотр у психиатра и нарколога для лиц, претендующих на занятие ряда публичных должностей, среди них — президент Украины, народный депутат, член Кабмина и судья Конституционного суда.

Законопроект №6262 разместили на сайте парламента, его авторы нардепы Анна Скороход (За будущее) и Галина Третьякова (Слуга народа). Согласно документу, кандидаты до момента регистрации или назначения на соответствующую должность должны обязательно посетить психиатра и нарколога и получить заключение о состоянии здоровья.

В то же время в тексте указан точный перечень должностей, претенденты на которые должны будут это делать:

президент Украины;

народный депутат Украины;

депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым;

депутат сельского, поселкового, городского совета;

сельский, поселковый, городской голова;

депутат районного совета;

депутат областного совета;

депутат районного в городе совета (в городах, где образованы районные в городе советы);

премьер-министр Украины;

член Кабинета министров Украины;

глава и член Центральной избирательной комиссии;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины;

директор Национального антикоррупционного бюро Украины;

глава Национального агентства по предотвращению коррупции;

генеральный прокурор;

глава Национального банка Украины;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель;

судья Конституционного суда.

Авторы инициативы считают, что люди, которые претендуют на эти должности, должны подтвердить, что они по состоянию здоровья могут выполнять возложенные на них обязанности.

В то же время порядок проведения осмотра утверждается Кабинетом министров Украины.

С результатами осмотра смогут ознакомиться граждане.

Порядок размещения информации для этого утверждается ЦИК.