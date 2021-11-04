В Украине предлагают ввести обязательный предварительный осмотр у психиатра и нарколога для лиц, претендующих на занятие ряда публичных должностей, среди них — президент Украины, народный депутат, член Кабмина и судья Конституционного суда.
Законопроект №6262 разместили на сайте парламента, его авторы нардепы Анна Скороход (За будущее) и Галина Третьякова (Слуга народа). Согласно документу, кандидаты до момента регистрации или назначения на соответствующую должность должны обязательно посетить психиатра и нарколога и получить заключение о состоянии здоровья.
В то же время в тексте указан точный перечень должностей, претенденты на которые должны будут это делать:
- президент Украины;
- народный депутат Украины;
- депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- депутат сельского, поселкового, городского совета;
- сельский, поселковый, городской голова;
- депутат районного совета;
- депутат областного совета;
- депутат районного в городе совета (в городах, где образованы районные в городе советы);
- премьер-министр Украины;
- член Кабинета министров Украины;
- глава и член Центральной избирательной комиссии;
- руководитель Аппарата Верховной Рады Украины;
- директор Национального антикоррупционного бюро Украины;
- глава Национального агентства по предотвращению коррупции;
- генеральный прокурор;
- глава Национального банка Украины;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель;
- судья Конституционного суда.
Авторы инициативы считают, что люди, которые претендуют на эти должности, должны подтвердить, что они по состоянию здоровья могут выполнять возложенные на них обязанности.
В то же время порядок проведения осмотра утверждается Кабинетом министров Украины.
С результатами осмотра смогут ознакомиться граждане.
Порядок размещения информации для этого утверждается ЦИК.