В Україні пропонують запровадити обов’язковий попередній огляд у психіатра та нарколога для осіб, як претендують на зайняття низки публічних посад, серед них – президент України, народний депутат, член Кабміну та суддя Конституційного суду.

Законопроект №6262 розмістили на сайті парламенту, його автори нардепи Анна Скороход (За майбутнє) та Галина Третьякова (Слуга народу). Згідно з документом, кандидати до моменту реєстрації чи призначення на відповідну посаду мають обов’язково відвідати психіатра та нарколога та отримати висновок про стан здоров’я.

Водночас у тексті зазначено точний перелік посад, претенденти на які матимуть це робити:

президент України;

народний депутат України;

депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

депутат сільської, селищної, міської ради;

сільський, селищний, міський голова;

депутат районної ради;

депутат обласної ради;

депутат районної у місті ради (у містах, де утворені районні у місті ради);

прем’єр-міністр України;

член Кабінету міністрів України;

голова та член Центральної виборчої комісії;

керівник Апарату Верховної Ради України;

директор Національного антикорупційного бюро України;

очільник Національного агентства з питань запобігання корупції;

генеральний прокурор;

голова Національного банку України;

секретар Ради національної безпеки і оборони України;

керівник Офісу президента України, його перший заступник та заступник;

суддя Конституційного суду України.

Автори ініціативи вважають, що люди, які претендують на ці посади, мають підтвердити, що вони за станом здоров’я можуть виконувати покладені на них обов’язки.

Водночас порядок проведення огляду затверджується Кабінетом міністрів України.

З результатами огляду матимуть змогу ознайомитися громадяни.

Порядок розміщення інформації для цього затверджується ЦВК.