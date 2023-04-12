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Упрощение прохождения ВВК: Верховная Рада поддержала законопроект

12 апреля 2023, 11:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Упрощение прохождения ВВК: Верховная Рада поддержала законопроект
Источник: Depositphotos

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который предлагает расширить перечень учреждений для прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий.

— На сегодня военно-врачебные комиссии перегружены. Основные проблемы — это ограничение, по которому комиссии могут создаваться только в военных госпиталях, длинные очереди и необходимость собирать бумажные документы, — пишет Радуцкий.

По его словам, законопроект № 9154 расширяет перечень медицинских учреждений, где могут создаваться ВВК, за счет государственных, коммунальных, медицинских учреждений МВД и сектора безопасности.

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Согласно “дорожной карте” запланированы следующие шаги для решения проблем, связанных с ВВК:

  • оборонный комитет Рады вносит на рассмотрение законопроект №9158 по совершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих;
  • Минцифры создает электронный реестр, в который будут внесены все документы ВВК, предварительно оцифрованные;
  • НСЗУ разработает отдельный пакет медицинских услуг, по которому медикам будут оплачивать работу в комиссиях.

Михаил Радуцкий выразил уверенность, что эти шаги позволят успешно реформировать ВВК и сделать прохождение комиссии удобной и быстрой государственной услугой.

Источник: Михаил Радуцкий

Теги
Верховная Рада Законопроект Медики Михаил Радуцкий українські військові
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