Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который предлагает расширить перечень учреждений для прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий.
— На сегодня военно-врачебные комиссии перегружены. Основные проблемы — это ограничение, по которому комиссии могут создаваться только в военных госпиталях, длинные очереди и необходимость собирать бумажные документы, — пишет Радуцкий.
По его словам, законопроект № 9154 расширяет перечень медицинских учреждений, где могут создаваться ВВК, за счет государственных, коммунальных, медицинских учреждений МВД и сектора безопасности.
Согласно “дорожной карте” запланированы следующие шаги для решения проблем, связанных с ВВК:
- оборонный комитет Рады вносит на рассмотрение законопроект №9158 по совершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих;
- Минцифры создает электронный реестр, в который будут внесены все документы ВВК, предварительно оцифрованные;
- НСЗУ разработает отдельный пакет медицинских услуг, по которому медикам будут оплачивать работу в комиссиях.
Михаил Радуцкий выразил уверенность, что эти шаги позволят успешно реформировать ВВК и сделать прохождение комиссии удобной и быстрой государственной услугой.
Источник: Михаил Радуцкий