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Спрощення проходження ВЛК: Верховна Рада підтримала законопроєкт

12 Квітня 2023, 11:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Спрощення проходження ВЛК: Верховна Рада підтримала законопроєкт
Джерело: Depositphotos

Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який пропонує розширити перелік закладів для проходження військово-лікарських комісій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

– На сьогодні військово-лікарські комісії перевантажені. Основні проблеми – це обмеження, за яким комісії можуть створюватися тільки у військових госпіталях, довгі черги і необхідність збирати паперові документи, – пише Радуцький.

За його словами, законопроєкт № 9154 розширює перелік медичних закладів, де можуть створюватися ЛКК, за рахунок державних, комунальних, медичних установ МВС і сектора безпеки.

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Згідно з “дорожньою картою” заплановано такі кроки для розв’язання проблем, пов’язаних із ВЛК:

  • оборонний комітет Ради вносить на розгляд законопроєкт №9158 щодо вдосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців;
  • Мінцифри створює електронний реєстр, до якого буде внесено всі документи ВЛК, попередньо оцифровані;
  • НСЗУ розробить окремий пакет медичних послуг, за яким медикам оплачуватимуть роботу в комісіях.

Михайло Радуцький висловив упевненість, що ці кроки дадуть змогу успішно реформувати ВЛК і зробити проходження комісії зручною та швидкою державною послугою.

Джерело: Михайло Радуцький

Теги
Верховна Рада Законопроект Медики Михайло Радуцький українські військові
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