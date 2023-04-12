Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який пропонує розширити перелік закладів для проходження військово-лікарських комісій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

– На сьогодні військово-лікарські комісії перевантажені. Основні проблеми – це обмеження, за яким комісії можуть створюватися тільки у військових госпіталях, довгі черги і необхідність збирати паперові документи, – пише Радуцький.

За його словами, законопроєкт № 9154 розширює перелік медичних закладів, де можуть створюватися ЛКК, за рахунок державних, комунальних, медичних установ МВС і сектора безпеки.

Згідно з “дорожньою картою” заплановано такі кроки для розв’язання проблем, пов’язаних із ВЛК:

оборонний комітет Ради вносить на розгляд законопроєкт №9158 щодо вдосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців;

Мінцифри створює електронний реєстр, до якого буде внесено всі документи ВЛК, попередньо оцифровані;

НСЗУ розробить окремий пакет медичних послуг, за яким медикам оплачуватимуть роботу в комісіях.

Михайло Радуцький висловив упевненість, що ці кроки дадуть змогу успішно реформувати ВЛК і зробити проходження комісії зручною та швидкою державною послугою.

Джерело: Михайло Радуцький