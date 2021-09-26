По состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, в Киеве зафиксировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболели 120 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 80 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 15 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусной инфекцией и 147 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 18 человек. В общем коронавирусной болезни преодолел 219 922 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (47) и Днепровском (31), а также в Дарницком районе — 54 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: