Станом на ранок неділі, 26 вересня, в Києві зафіксовано 226 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Захворіли 120 жінки віком від 18 до 93 років, 80 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 15 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірусну інфекцію та 147 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 18 людей. Загалом коронавірусну хворобу подолав 219 922 мешканець столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (47) і Дніпровському (31), а також у Дарницькому районі – 54 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції у людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.