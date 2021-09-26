Станом на ранок неділі, 26 вересня, в Києві зафіксовано 226 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Захворіли 120 жінки віком від 18 до 93 років, 80 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 15 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірусну інфекцію та 147 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 18 людей. Загалом коронавірусну хворобу подолав 219 922 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (47) і Дніпровському (31), а також у Дарницькому районі – 54 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: