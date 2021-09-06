В Ивано-Франковской области на День знаний, который состоялся 1 сентября, отравились 19 человек. Из них 18 детей и один взрослый.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В селе Загвоздье во время празднования Дня знаний заболели более десяти детей. В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализировали 10 детей и одного взрослого. А еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Врачи определили диагноз больных — острый гастроэнтерит. Пациенты находились в состоянии средней тяжести.

Правоохранители увидели этот случай во время мониторинга средств массовой информации. Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Виновным грозит штраф от 17 до 51 тыс. грн или арест до шести месяцев, или ограничение свободы, или заключение до трех лет.

Недавно в Черниговской области отравились четверо детей в возрасте от четырех до шести лет. Все они в итоге попали в больницу.

Дети посещали одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной общине. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины.