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Синдром Рапунцель: чешские врачи удалили из желудка девочки клубок волос размером с пол-литровую банку

8 марта 2023, 11:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
волосся
Источник: Depositphotos

Чешская больница сообщила во вторник, что ее хирурги удалили клубок волос размером с пол-литровую банку, который убил желудок девочки, которая, страдая чрезвычайно редкой психологической болезнью, рвала и глотала собственные волосы.

11-летний ребенок страдает синдромом Рапунцель, о котором впервые сообщалось в 1968 году, и на сегодняшний день во всем мире задокументировано лишь несколько десятков случаев. Синдром поражает маленьких девочек. Он назван в честь девушки с очень длинными волосами из сказки братьев Гримм.

— Эта болезнь связана с тем, что называется трихотилломанией и трихофагией, включающей выдергивание и глотание волос, — сказал главный хирург больницы Опава Матус Петея.

По его словам, этим синдромом страдают в основном маленькие девушки и женщины до 20 лет.

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Толстый пучок в форме цилиндра длиной 20 см и диаметром восемь сантиметров был слишком велик, чтобы его можно было удалить через рот, и врачам пришлось удалить его с помощью лапароскопии.

– Если бы мы его не удалили, девушка бы болела и постепенно похудела. В крайнем случае стенка желудка могла быть повреждена или даже перфорирована, – сказал Петея.

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Он добавил, что молодая девушка, которая сейчас чувствует себя хорошо, будет проходить психиатрическое и психологическое лечение.

Источник: Le Figaro

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