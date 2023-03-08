Чеська лікарня повідомила у вівторок, що її хірурги видалили клубок волосся розміром з півлітрову склянку, який забив шлунок дівчини, яка, страждаючи на надзвичайно рідкісну психологічну хворобу, рвала й ковтала власне волосся.

11-річна дитина страждає на синдром Рапунцель, про який вперше повідомлялося в 1968 році, і на сьогоднішній день у всьому світі задокументовано лише кілька десятків випадків. Синдром вражає маленьких дівчаток. Він названий на честь дівчини з дуже довгим волоссям із казки братів Грімм.

– Ця хвороба пов’язана з тим, що називається трихотилломанією та трихофагією, що включає висмикування та ковтання волосся, – сказав головний хірург лікарні Опава Матус Петея.

За його словами, цим синдромом страждають переважно маленькі дівчата та жінки до 20 років.

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Товстий пучок у формі циліндра довжиною 20 м і діаметром вісім сантиметрів був занадто великим, щоб його можна було видалити через рот, і лікарям довелося видалити його за допомогою лапароскопії.

– Якби ми його не видалили, дівчина б хворіла і поступово б схудла. У крайньому випадку стінка шлунка могла бути пошкоджена або навіть перфорована, — сказав Петея .

Він додав, що молода дівчина, яка зараз почувається добре, тепер проходитиме психіатричне та психологічне лікування.

Джерело: Le Figaro