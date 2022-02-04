4 февраля 2022 года в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса они проходят с соблюдением жестких карантинных ограничений, ведь штамм Омикрон более заразный и быстрее распространяется среди спортсменов.

Противоэпидемические меры

Чтобы избежать вспышек заболеваемости, в стране специально разработали так называемую систему “пузыря”, передают корреспонденты BBC.

Ее суть – команды из разных стран могут передвигаться только в специально отведенных местах (аэропорты, олимпийские села, помещения и зоны для тренировок и соревнований), к другим – доступ ограничен. Это поможет уберечь от инфицирования местное население.

Побеспокоились организаторы и о здоровье гостей. Для минимизации контактов внутри олимпийской зоны используются новейшие технологии. Например, в зонах питания еду и напитки подают роботы.

Их используют и для уборки мест общего пользования. Роботы-пылесосы не только убирают помещения, но и я распыляют дезинфектор.

Обеспечивают стерильность не только машины. Над этим работают команды волонтеров, они тщательно убирают капсулы для сна, в которых отдыхают спортсмены.

Вакцинация и тестирование

В целях противодействия коронавирусу организаторы Олимпиады установили требования для участников. Все спортсмены и их команды должны быть вакцинированы. Исключение – несовершеннолетние и те, кто имеет медицинские противопоказания.

Однако такие участники должны были прибыть в Китай за 21 день до начала соревнований.

Тестирование на коронавирус – обязательное условие как въезда в страну, так и пребывания на локациях.

Людей с положительными тестами будут отправлять в гостиницы-изоляторы, а иностранцев с симптоматикой госпитализируют.

В то же время болельщикам-иностранцам доступ ограничен, билетов в свободной продаже нет.

Спортсмены таки болеют

Из-за коронавируса некоторым спортсменам даже не удается доехать до Китая, из-за чего им придется пропустить эти игры.

Например, вспышка случилась в норвежской сборной по катанию на лыжах. Covid-19 выявили у тренера, а затем у двух спортсменок – Хейди Венг и Анны Кьерсти Кальво. Поэтому первая спортсменка еще, возможно, примет участие в играх, но вторая их точно пропустит.

Также в этот раз турнир по хоккею состоится без игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у спортсменов подтвердили вирус.

Со временем станет понятно, будут ли эффективны эти меры и поспособствуют ли они отсутствию вспышки заболевоемости на Олимпиаде 2022. Кроме того, это продемонстрирует, готово ли общество возвращаться к условиям допандемийной жизни или такие шаги пока делать рано.