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Система “бульбашки” та роботи. Як на Олімпіаді-2022 протидіють Covid-19

4 Лютого 2022, 11:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Олімпіада
Джерело: Getty Images

4 лютого 2022 року у Пекіні стартували зимові Олімпійські ігри. Через пандемію коронавірусу вони відбуваються з дотриманням жорстких карантинних обмежень, адже штам Омікрон значно заразніший і швидше поширюється серед спортсменів.

Протиепідемічні заходи

Щоб уникнути спалаху захворюваності, у країні спеціально розробили так звану систему “бульбашки”, передають кореспонденти ВВС.

Її суть – команди з різних країн можуть пересуватися лише у спеціально відведених місцях (аеропорти, олімпійські селища, приміщення та зони для тренувань та змагань), до інших – доступ обмежено. Це допоможе вберегти від інфікування місцеве населення.

Потурбувалися організатори й про здоров’я гостей. Для мінімізації контактів всередині олімпійської зони використовуються найновітніші технології. Наприклад, в зонах харчування їжу та напої подають роботи.

Їх же використовують і для прибирання місць загального користування. Роботи-пилососи не лише прибирають приміщення, а я розпилюють дезінфектор.

Забезпечують стерильність не лише машини. Над цим працюють команди волонтерів, вони, зокрема, ретельно прибирають капсули для сну, у яких відпочивають спортсмени.

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Вакцинація та тестування

З метою протидії коронавірусу організатори Олімпіади встановили вимоги для учасників. Усі спортсмени та їхні команди мають бути вакциновані. Виняток – неповнолітні та ті, хто має медичні протипоказання.

Однак такі учасники мали прибути до Китаю за 21 день до початку змагань.

Тестування на коронавірус – обов’язкова умова як в’їзду до країни, так і перебування на локаціях.

Людей з позитивними тестами відправлятимуть до готелів-ізоляторів, а іноземців з симптоматикою госпіталізують.

Водночас вболівальникам-іноземцям доступ обмежено, квитків у вільному продажу немає.

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Спортсмени все ж таки хворіють

Через коронавірус деяким спортсменам навіть не вдається доїхати до Китаю, через що їм доведеться пропустити ці ігри.

Наприклад, один спалах трапився в норвезькій збірній з катання на лижах. Covid-19 виявили у тренера, а потім у двох спортсменок – Гейді Венг та Анни К’єрсті Кальво. Через це перша спортсменка ще, можливо, візьме участь в іграх, друга – їх точно пропустить.

Також цього разу турнір з хокею відбудеться без гравців північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ), у спортсменів виявили вірус.

З часом буде зрозуміло, чи будуть ефективними ці заходи і чи посприяють вони тому, що на  Олімпіаді 2022 не відбудеться спалаху захворювання. Крім того, це продемонструє, чи готове суспільство повертатися до умов допандемійного життя  або такі кроки поки що робити зарано.

Джерело
BBC Україна
Теги
Китай , Коронавірус Covid-19 , Олімпіада
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