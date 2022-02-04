4 лютого 2022 року у Пекіні стартували зимові Олімпійські ігри. Через пандемію коронавірусу вони відбуваються з дотриманням жорстких карантинних обмежень, адже штам Омікрон значно заразніший і швидше поширюється серед спортсменів.

Протиепідемічні заходи

Щоб уникнути спалаху захворюваності, у країні спеціально розробили так звану систему “бульбашки”, передають кореспонденти ВВС.

Її суть – команди з різних країн можуть пересуватися лише у спеціально відведених місцях (аеропорти, олімпійські селища, приміщення та зони для тренувань та змагань), до інших – доступ обмежено. Це допоможе вберегти від інфікування місцеве населення.

Потурбувалися організатори й про здоров’я гостей. Для мінімізації контактів всередині олімпійської зони використовуються найновітніші технології. Наприклад, в зонах харчування їжу та напої подають роботи.

Їх же використовують і для прибирання місць загального користування. Роботи-пилососи не лише прибирають приміщення, а я розпилюють дезінфектор.

Забезпечують стерильність не лише машини. Над цим працюють команди волонтерів, вони, зокрема, ретельно прибирають капсули для сну, у яких відпочивають спортсмени.

Вакцинація та тестування

З метою протидії коронавірусу організатори Олімпіади встановили вимоги для учасників. Усі спортсмени та їхні команди мають бути вакциновані. Виняток – неповнолітні та ті, хто має медичні протипоказання.

Однак такі учасники мали прибути до Китаю за 21 день до початку змагань.

Тестування на коронавірус – обов’язкова умова як в’їзду до країни, так і перебування на локаціях.

Людей з позитивними тестами відправлятимуть до готелів-ізоляторів, а іноземців з симптоматикою госпіталізують.

Водночас вболівальникам-іноземцям доступ обмежено, квитків у вільному продажу немає.

Спортсмени все ж таки хворіють

Через коронавірус деяким спортсменам навіть не вдається доїхати до Китаю, через що їм доведеться пропустити ці ігри.

Наприклад, один спалах трапився в норвезькій збірній з катання на лижах. Covid-19 виявили у тренера, а потім у двох спортсменок – Гейді Венг та Анни К’єрсті Кальво. Через це перша спортсменка ще, можливо, візьме участь в іграх, друга – їх точно пропустить.

Також цього разу турнір з хокею відбудеться без гравців північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ), у спортсменів виявили вірус.

З часом буде зрозуміло, чи будуть ефективними ці заходи і чи посприяють вони тому, що на Олімпіаді 2022 не відбудеться спалаху захворювання. Крім того, це продемонструє, чи готове суспільство повертатися до умов допандемійного життя або такі кроки поки що робити зарано.