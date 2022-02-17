Пандемия Covid-19 может стать последней пандемией, с которой человечество сталкивалось, если мы подготовимся к следующей угрозе возбудителя, заявил Билл Гейтс в своей новой книге “Как предотвратить последующую пандемию”, которая выйдет из печати 3 мая.

Что же рекомендует Гейтс по поводу сдерживания следующей пандемии, прежде чем она будет иметь шанс распространиться? Вот три элемента его плана:

1. Улучшение системы здравоохранения повсюду

Нам нужны лучшие системы здравоохранения, особенно в развивающихся странах, говорит Гейтс. Легко понять, как это поможет. В то время, когда вариант Омикрон впервые появился в Южной Африке, меньше четверти населения было полностью вакцинировано, и очень мало людей получили повторные прививки.

Некоторые эксперты считают, что столь низкий уровень вакцинации дал вирусу гораздо больше возможностей для мутации. И хотя Омикрон кажется более мягким, чем предыдущие варианты Covid-19, он мог пойти другим путем.

Улучшение системы здравоохранения в развивающихся странах будет означать большее количество тестирований и меньший риск инфицирования других людей, если у них вирус, но не знают о нем.

2. Создание глобальной системы надзора за патогенами.

Раннее обнаружение следующего смертоносного вируса замедлит его распространение и исключит возможность возникновения пандемии, объясняет Гейтс.

Когда вирус Эбола впервые появился, не было эпидемиологов, которые могли бы поехать в пораженные места и изучить возбудителя. Гейтс сказал тогда, что отчеты о случаях поступали с опозданием и были неточны.

Сейчас дела улучшились. Но если мы создадим всемирный потенциал для наблюдения за патогенами, сказал он, независимо от того, в какой стране он появляется, мы сможем применить ресурсы и быстро понять, что происходит.

3. Дальнейшее продолжение внедрения инноваций в области выявления, лечения и профилактики.

Нам нужны постоянные инновации в трех ключевых областях: диагностика (т.е. тестирование), терапия и вакцины, утверждает Гейтс.

Инновации позволят превратить катастрофические пандемии в прошлое.

Отчасти мы добились этого, добавляет Гейтс. За последние два года человечество сделало большие шаги вперед: создали вакцины и получили знания о респираторных заболеваниях.

Если мы сделаем правильный выбор и инвестируем, говорит Гейтс, то Covid-19 может стать последней пандемией.

Источник: Icons & Innovators