Пандемія Covid-19 може стати останньою пандемією, з якою людство стикалося, якщо ми підготуємось до наступної загрози збудника, заявив Білл Гейтс у своїй новій книзі “Як запобігти наступній пандемії”, яка вийде з друку 3 травня.

Що ж рекомендує Гейтс щодо стримування наступної пандемії, перш ніж вона матиме шанс поширитися? Ось три елементи його плану:

1. Покращення системи охорони здоров’я всюди

Нам потрібні кращі системи охорони здоров’я, особливо в країнах, що розвиваються, каже Гейтс. Легко зрозуміти, як це допоможе. У той час, коли варіант Омікрон вперше з’явився в Південній Африці, менше чверті її населення було повністю вакциновано, і дуже мало людей отримали повторні щеплення.

Деякі експерти вважають, що такий низький рівень вакцинації дав вірусу набагато більше можливостей для мутації. І хоча Омікрон здається м’якшим, ніж попередні варіанти Covid-19, він міг піти іншим шляхом.

Покращення системи охорони здоров’я в країнах, що розвиваються означатиме більшу кількість тестувань та менший ризик інфікування інших людей, якщо вони мають вірус, але не знають про нього.

2. Створення глобальної системи нагляду за патогенами.

Раннє виявлення наступного смертоносного вірусу уповільнить його поширення та унеможливить виникнення пандемії, пояснює Гейтс.

Коли вірус Ебола вперше з’явився, не було епідеміологів, які могли б поїхати до уражених місць і вивчити збудника. Гейтс сказав тоді, що звіти про випадки надходили із запізненням та були неточними.

Зараз справи покращилися. Та якщо ми створимо всесвітній потенціал для нагляду за патогенами, сказав він, незалежно від того, в якій країні він з’являється, ми зможемо застосувати ресурси та дуже швидко зрозуміти, що відбувається.

3. Подальше впровадження інновацій в області виявлення, лікування та профілактики.

Нам потрібні постійні інновації в трьох ключових сферах: діагностика (тобто тестування), терапія та вакцини, стверджує Гейтс.

Інновації дадуть змогу перетворити катастрофічні пандемії на минуле.

Почасти ми досягли цього, додає Гейтс. За останні два роки людство зробило величезні кроки вперед: створили вакцини та отримали знання про респіраторні захворювання.

Якщо ми зробимо правильний вибір та інвестуємо, говорить Гейтс, то Covid-19 може стати останньою пандемією.

Джерело: Icons & Innovators