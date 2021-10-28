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Это может быть диверсия – Радуцкий о дефиците кислорода в Украине

28 октября 2021, 11:07 Людмила Грубнік
Это может быть диверсия – Радуцкий о дефиците кислорода в Украине
Источник: Depositphotos

В Украине фиксируется нехватка кислорода в больницах для лечения больных коронавирусом. Это может быть связано с диверсией.

Такое мнение высказал глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— …Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия. Потому что почему-то именно в прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, эти предприятия частные, как и все заводы по производству кислорода в стране. Правительство попросило их возобновить работу, но они ответили, что пока это невозможно.

С 2 ноября 2021 года они должны опять запустить производство.

Тем временем сейчас стране необходимы 344 тонны кислорода в сутки. Все из-за более заразных штаммов Дельта и Дельта+.

— Они очень сильно повышают процент кислородозависимых пациентов — на 10-15% увеличилось их количество…, — добавил он.

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Сейчас в Украине обострилась ситуация с нехваткой кислорода в больницах. В Одессе даже пришлось эвакуировать пациентов посреди ночи в другое учреждение.

Источник
Україна 24
Теги
Коронавірус Covid-19 , Лікарні , Михайло Радуцький
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