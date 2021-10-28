В Україні фіксується нестача кисню у лікарнях для лікування хворих на коронавірус. Це може бути пов’язано з диверсією.

Таку думку висловив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– …Сьогодні вже СБУ та силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути також диверсія. Тому що чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніші кисневі заводи зупинилися на технічну профілактику, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, ці підприємства є приватними, як і всі заводи з виробництва кисню у країні. Уряд попросив їх відновити роботу, але вони відповіли, що поки що це неможливо.

Із 2 листопада 2021 року вони мають знову запустити виробництво.

Тим часом нині країні необхідно 344 тонни кисню на добу. Все через заразніші штами Дельта і Дельта+.

– Вони значно підвищують відсоток киснезалежних пацієнтів – на 10-15% збільшилася їхня кількість…, – додав він.

Наразі в Україні загострилася ситуація із нестачею кисню у лікарнях. В Одесі навіть довелося евакуювати пацієнтів посеред ночі до іншої установи.