В Бердянске зафиксировали два случая заболевания ботулизмом. Заболели члены одной семьи.

Предварительной причиной, спровоцировавшей ухудшение состояния здоровья жителей города, является потребление вяленой рыбы домашнего изготовления.

В то же время о состоянии больных информация не уточняется.

Ботулизм — заболевание, спровоцированное отравлением ботулотоксинами.

Причиной обычно является потребление продуктов домашнего консервирования — рыбы, мяса, овощей.

Первые симптомы — нарушение зрения, сухость во рту, повышенная утомляемость, головокружение, тошнота, рвота, вздутие живота, запор. Они обычно проявляются через 12-24 часа после потребления пищи. Однако бывают случаи, когда симптоматика проявляется уже через два часа.

Это заболевание опасно для здоровья, поэтому в случае обнаружения его признаков нужно сразу обращаться к врачу.

Чтобы избежать его, нужно меньше потреблять консервированную пищу сомнительного происхождения, вяленую и сушеную рыбу, приобретенную на рынках.

При приготовлении консервов собственного производства тщательно мыть продукты и обрабатывать их в течение рекомендуемого количества времени.

Источник: Бердянский городской совет