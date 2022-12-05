Военный хирург Александр Данилюк с позывным Смайл в феврале 2015 года сделал уникальную операцию тяжелораненому в районе Дебальцево побратиму, когда под рукой у медика не было ни наркоза, ни донорской крови, ни специальных инструментов.

Сообщается, что операцию на печени, желудке и поджелудочной железе врач проводил в блиндаже при свете примитивного китайского фонарика.

— Во время обстрелов земля сыпалась в импровизированную операционную. Хирург понимал, что оперирует живой труп и шансы на успех минимальны. Но у раненого Александра Тарасюка были другие планы, — пишут журналисты одного из региональных СМИ.

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По словам воина, большую часть операции он был в сознании, слышал, как переговарились друг с другом хирург и его ассистент, чувствовал, как внутри него перебирают внутренности, но ни пошевелиться, ни ответить им не мог.

Отмечается, что состояние пациента удалось стабилизировать через четыре часа. Это была последняя операция перед прорывом украинских бойцов.

Когда прооперированный спросил хирурга, что будет с ним дальше, тот ответил, что его должны вывезти в больницу Бахмута.

— Если нет, то я тебя не оставлю, сдамся в плен с тобой, — заверил медик.

И вложил в правый карман штанов пациента записку, в которой написал, какую операцию провел.

Сообщается, что украинским воинам удалось прорваться в Бахмут. Там местные медики поставили Тарасюку капельницу и быстро отправили в Харьков.

— Они спрашивали, в какой больнице меня оперировали. Никто не верил, что сложное хирургическое вмешательство совершили прямо в окопе. Ведь даже в условиях стерильной операционной не всегда удается добиться таких результатов, — рассказывает Александр.

По словам военного хирурга, когда он позвонил в харьковскую больницу и сказал, что, возможно, есть смысл переделать операцию, ему ответили, что в этом нет необходимости, что все в норме.

Конечно, сложное ранение изменило привычный ритм жизни Александра. Ему до сих пор запрещены большие физические нагрузки, из войска комиссовали, а в теле остался осколок. Но мужчина не жалуется, он просто радуется тому, что выжил.

— Когда спрашивают, как я все это выдержал, отвечаю, что ни разу не прощался с жизнью, ведь она так прекрасна! — улыбается Александр.

Источник: Твоя Украина

Фото: Твоя Украина