Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова выполнили женщине из Бахмута, получившей тяжелые ранения, сложную реконструктивную операцию, пересадили ткани со спины на ногу, чтобы спасти конечность от ампутации. Пациентка сможет ходить.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 40-летняя Оксана Лукьянец из Бахмута. В июле ее едва живой откопали из 5-метровой воронки, образовавшейся от прилета российской ракеты, — сообщили медики.

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По их словам, в больницу Днепра Оксану доставили в крайне тяжелом состоянии: осколочные ранения правого легкого, печени, обширные раны левого плеча, открытый перелом обеих ног и правой руки. Одиннадцать дней за ее жизнь боролись в реанимации.

Сообщается, что как только состояние удалось стабилизировать, эвакуационным поездом Оксану доставили во Львов, в Центр Незламні.

Здесь специалистам предстояло долечить раны живота, рук, ног и сохранить нижнюю конечность, которая имеет сложный открытый перелом, от ампутации.

По словам врачей, угроза ампутации пока сохраняется. Но пациентка мужественно выдержала десять хирургических вмешательств. Впереди еще несколько.

— В конце концов, хирурги прибегают к сложной реконструктивной операции “free flap”, которую они выполнили совместно с коллегой из Британии: они взяти лоскут самой широкой мышцы спины и пересадили его на травмированный участок ноги, сшивая самые маленькие сосуды, — говорится в сообщении.

Сообщается, что операция продолжительностью 12 часов прошла успешно: обнаженную кость удается закрыть, пересаженный участок тканей хорошо приживается, восстанавливается кровоснабжение.

Прогноз врачей на сегодня: пересаженная мышца прижилась, конечность спасена. И хотя впереди Оксану ждут еще несколько операций на кости, она точно сможет ходить своими ногами.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова