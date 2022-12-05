Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова виконали жінці з Бахмута, яка отримала важкі поранення, складну реконструктивну операцію, пересадили тканини зі спини на ногу, щоб врятувати кінцівку від ампутації. Пацієнтка зможе ходити.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– 40-річна Оксана Лук’янець з Бахмута. У липні її ледь живою відкопали з 5-метрової воронки, що утворилася від прильоту російської ракети, – повідомили медики.

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За їхніми словами, в лікарню Дніпра Оксану доправили у вкрай важкому стані: осколкові поранення правої легені, печінки, великі рани лівого плеча, відкритий перелом обох ніг і правої руки. Одинадцять днів за її життя боролися в реанімації.

Повідомляється, що як тільки стан вдалося стабілізувати, евакуаційним поїздом Оксану доставили до Львова, в Центр Незламні.

Тут фахівцям належало долікувати рани живота, рук, ніг і зберегти нижню кінцівку, яка має складний відкритий перелом, від ампутації.

За словами лікарів, загроза ампутації поки що зберігається. Але пацієнтка мужньо витримала десять хірургічних втручань. Попереду ще кілька.

– Зрештою, хірурги вдаються до складної реконструктивної операції “free flap”, яку вони виконали спільно з колегою з Британії: вони взяли клапоть найширшого м’яза спини і пересадили його на травмовану ділянку ноги, зшиваючи найменші судини, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що операція тривалістю 12 годин пройшла успішно: оголену кістку вдається закрити, пересаджена ділянка тканин добре приживається, відновлюється кровопостачання.

Прогноз лікарів на сьогодні: пересаджений м’яз прижився, кінцівка врятована. І хоча попереду на Оксану чекають ще кілька операцій на кістці, вона точно зможе ходити своїми ногами.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова