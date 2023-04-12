Специалисты британского Фонда спасения животных, расположенного в городе Вудсайд, вылечили от алкогольной зависимости двухлетнюю собаку помесь лабрадора по кличке Коко. По словам спасателей, это был первый такого рода случай исцеления.

Как сообщают сотрудники Фонда, Коко попала к ним вместе с другой собакой после смерти их владельца, который давал своим питомцам спиртное перед сном. В итоге у четырехпалых развилась опасная зависимость.

Как говорится в сообщении, вскоре после того, как собаки попали в Фонд, у них случился приступ. Спустя некоторое время одно животное скончалось, а Коко начали лечить от алкогольной абстиненции: четыре недели собака находилась под действием седативных препаратов, чтобы избежать приступов.

— Коко с нами уже больше месяца, с момента прибытия ей потребовалась интенсивная терапия. Ее история трагична, — рассказывают сотрудники Фонда.

В Фонде выразили уверенность, что в конечном итоге Коко найдет нового хозяина, но, несмотря на физическое выздоровление, психически собака к этому еще не готова.