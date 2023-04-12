Фахівці британського Фонду порятунку тварин, розташованого в місті Вудсайд, вилікували від алкогольної залежності дворічну собаку помісь лабрадора на прізвисько Коко. За словами рятувальників, це був перший такого роду випадок зцілення.

Як повідомляють співробітники Фонду, Коко потрапила до них разом з іншим собакою після смерті їхнього власника, який давав своїм вихованцям спиртне перед сном. У підсумку у чотирипалих розвинулася небезпечна залежність.

Як йдеться в повідомленні, незабаром після того, як собаки потрапили до Фонду, у них стався напад. Через деякий час одна тварина померла, а Коко почали лікувати від алкогольної абстиненції: чотири тижні собака перебував під дією седативних препаратів, щоб уникнути нападів.

– Коко з нами вже понад місяць, з моменту прибуття їй знадобилася інтенсивна терапія. Її історія трагічна, – розповідають співробітники Фонду.

У Фонді висловили впевненість, що зрештою Коко знайде нового господаря, але, незважаючи на фізичне одужання, психічно собака до цього ще не готовий.