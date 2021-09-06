В Харьковской области активно циркулирует штамм коронавируса Дельта. Мутация доминирует в регионе.

Об этом заявила главный врач областного центра по контролю и профилактике болезней Любовь Махота.

— Мы отправляли на подтверждение 50 положительных результатов, из них 45 — подтверждены: в Харькове, а также единичные случаи в Балаклейской, Боровской, Дергачевской, Краснокутской территориальной общинах, — отметила Любовь Махота.

По ее словам, эти результаты подтверждают, что именно Дельта — является наиболее распространенным штаммом на территории области.

— Ситуация стабильная, но рост есть, — добавил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

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По информации Минздрава по состоянию на 6 сентября 2021 года, Харьковская область не оказалась в лидерах среди регионов по новым случаями коронавируса. В регионе выявили 49 новых больных. Однако время от времени область попадала в этот список.

В то же время штамм коронавируса Дельта продолжают фиксировать в новых регионах. По словам специалистов, он быстрее распространяется и способен вызывать более сложное течение болезни у пациента.

Источник: Украинская радио Харьков, Суспильне