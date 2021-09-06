У Харківській області активно циркулює штам коронавірусу Дельта. Мутація домінує у регіоні.

Про це заявила головний лікар обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

– Ми відправляли на підтвердження 50 позитивних результатів, із них 45 – підтверджені: у Харкові, також поодинокі випадки у Балаклійській, Борівській, Дергачівській, Краснокутській територіальній громадах, – зазначила Любов Махота.

За її словами, ці результати підтверджують, що саме Дельта – є найпоширенішим штамом на території області.

– Ситуація стабільна, але зростання є, – додав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

Читайте також: У Львівській області зафіксували першу смерть від коронавірусу

За інформацією МОЗ станом на 6 вересня 2021 року, Харківська область не опинилася з-поміж лідерів серед регіонів за новими випадками коронавірусу. У регіоні виявили 49 нових хворих. Однак час від часу область потрапляла до цього списку.

Водночас штам коронавірусу Дельта продовжують фіксувати у нових регіонах. За словами фахівців, він швидше поширюється та здатний викликати складніший перебіг хвороби у пацієнта.

Джерело: Українського радіо Харків, Суспільне