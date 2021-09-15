В инфекционной больнице Хмельницкого все еще находятся двое детей, которых в течение 9-10 сентября госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Остальных 90 детей и мать школьника выписали из лечебного учреждения.

Массовое отравление спровоцировал золотистый стафилококк, который обнаружили в еде, а также на халатах и руках четырех работников столовой.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская во время рабочего визита в Хмельницкий заявила, что директора школы, в которой отравились дети, рекомендовано отстранить от исполнения обязанностей.

Кроме того, в заведении проверят получение санитарных книжек работниками пищеблока и наличия всех необходимых анализов и обследований.

– Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к мерам гигиены и санитарных норм. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей, – подчеркнула она.

По ее словам, из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнения санитарных норм со стороны поваров и персонала, а также из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства виновные будут нести реальную ответственность.

9-10 сентября в Хмельницком произошло массовое отравление.

В больницу обратились 92 ученика Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 Школа – детский сад и мать одного из учеников.

Предварительно возбудителем заболевания считали вирус.

Впоследствии после получения результатов лабораторных исследований стало известно, что отравление произошло из-за обнаруженного в еде и на одежде работников золотистого стафилококка.

В полиции открыли уголовное производство по факту несоблюдения санитарных норм в учебном заведении.