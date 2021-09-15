В інфекційній лікарні Хмельницького все ще перебувають двоє дітей, яких протягом 9-10 вересня госпіталізували з підозрою на ротавірусну інфекцію.

Інших 90 дітей та матір школяра виписали з лікувального закладу.

Масове отруєння спровокував золотистий стафілокок, який виявили в їжі, а також на халатах та руках чотирьох працівників їдальні.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська під час робочого візиту до Хмельницького заявила, що директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків.

Крім того, у закладі перевірять санітарні книжки працівників харчоблоку та наявність усіх необхідних аналізів і обстежень.

– Реформа харчування в школах передбачає не лише зміну меню й ремонт приміщень, а й відповідальне ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм. Медичний огляд є не формальністю, а важливою умовою безпеки дітей, – наголосила вона.

За її словами, через недобросовісне ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм із боку кухарів та персоналу, а також через відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність.

9-10 вересня в Хмельницькому сталося масове отруєння.

До лікарні звернулися 92 учні Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 1 Школа – дитячий садок та мати одного з учнів.

Попередньо збудником захворювання вважали вірус.

Згодом після отримання результатів лабораторних досліджень стало відомо, що отруєння сталося через виявлений у їжі та на одязі працівників золотистий стафілокок.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом недотримання санітарних норм у навчальному закладі.