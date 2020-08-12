В Китае в городе Яньтай нашли вирус на упаковках замороженных продуктов, который вызывает новый коронавирус.

Обнаруженные товары были импортированы из другой страны в КНР и найдены в порту Далянь. Сейчас местные власти не сообщают, с какого государства прибыла партия продуктов.

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Замороженные морепродукты изъяли, а работников порта, которые работали с партией товара поместили на карантин.

Также в августе таможня Далянь сообщила, что ранее коронавирус был обнаружен на упаковках замороженных креветок, которые прибыли в Китай из Эквадора. Из-за такой ​​находки власти Пекина отменила импорт товаров от трех эквадорских производителей.

Коронавирус в Украине

12 августа в Украине обнаружили 1 433 новых случаев коронавируса. В общем зафиксировано 84 548 людей с Covid-19.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений, вызнанные вирусом. Известно о 1 970 жертв коронавируса. 752 украинцев победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.