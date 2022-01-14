14 января 2022 года стало известно, что в Киеве умерла медицинская сестра Косовской больницы Светлана Ватаманюк. Об этом в сети сообщила косовская активистка Юлия Таринская.

— Вечная память….Ватаманюк Светлана Емельяновна 24.03.1963 г.р. работала в Косовской районной больнице в реанимации медсестрой с первого дня основания реанимации в Косово и до последнего рокового дня пожара, стаж работы в реанимации 32 года, — написала Юлия.

Женщину со значительными ожогами тела перевезли в ожоговый центр в Киеве. Но спасти ее не удалось.

Во время пожара в реанимации 28 декабря 2021 погибли двое пациентов. Спустя некоторое время количество жертв возросло до четырех. Теперь погибших стало пять.

Из медперсонала пострадали младшая медсестра – у нее 90% ожогов тела, медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%). Пострадавших отправили в областную клиническую больницу в Ивано-Франковске.

На странице Министерства здравоохранения сообщили, что причиной пожара стал взрыв.

– В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших, – говорится в сообщении.

Медсестру, пострадавшую в результате пожара в палате реанимационного отделения районной больницы Косово Ивано-Франковской области 28 декабря доставили в ожоговый центр Киева.

Как отметили в областной прокуратуре, по предварительным данным, причина пожара – нарушение работниками больницы требований пожарной безопасности.

Источники: Юлія Таринська, GALKA.IF.UA, Минздрав