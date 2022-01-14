14 січня 2022 року стало відомо, що в Києві померла медична сестра Косівської лікарні Світлана Ватаманюк. Про це у мережі повідомила косівська активістка Юлія Таринська.

– Вічная пам’ять….Ватаманюк Світлана Омелянівна 24.03.1963 р.н. працювала в Косівській районній лікарні в реанімації медсестрою з першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі, стаж роботи в реанімації 32 роки, – написала жінка.

Жінку зі значними опіками тіла перевезли у опікову клініку у Києві. Та врятувати її не вдалося.

Під час пожежі в реанімації 28 грудня 2021 року загинули двое пацієнтів. Через деякий час кількість жертв зросла до чотирьох. Тепер загиблих стало п’ять.

Ще троє людей дістали опіки. Зокрема постраждали молодша медсестра – у неї 90% опіків тіла, медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%). Постраждалих відправили до обласної клінічної лікарні в Івано-Франківську.

На сторінці Міністерства охорони здоров’я повідомили, що причиною пожежі став вибух.

– У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Міністерство охорони здоров’я приносить щирі співчуття родинам загиблих, – йдеться в повідомленні.

Медсестру, яка постраждала внаслідок пожежі у палаті реанімаційного відділення районної лікарні Косова Івано-Франківської області 28 грудня доправили в опіковий центр Києва.

Як зазначили в обласній прокуратурі, за попередніми даними, причина пожежі – порушення працівниками лікарні вимог пожежної безпеки.

Джерела: Юлія Таринська, GALKA.IF.UA, МОЗ