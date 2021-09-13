По состоянию на 07.00 в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются 15 человек.

14 из них – это дети в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

78 человек, состояние здоровья которых оценивают как состояние легкой степени тяжести, находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий.

Массовое заболевание детей в Хмельницком произошло в конце прошлой недели. На плохое самочувствие пожаловались 90 учеников младшей школы.

У каждого второго ребенка была высокая температура, рвота и диарея.

Предварительной версией называли отравление, однако дети ели в школьной столовой разные блюда в разное время. Тем более заболела и мать одного из школьников, которая не обедала в учебном заведении.

Впоследствии у трех из 16 пациентов областной инфекционной больницы обнаружили также коронавирус.

Областная лаборатория отобрала более 100 различных проб.

Экспресс-тесты не подтвердили ни сальмонеллы, ни кишечной палочки, ни ротавирусной инфекции.