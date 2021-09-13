Станом на 07.00 в інфекційній лікарні Хмельницького із попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб.

14 із них – це діти в стані середнього ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає.

78 осіб, стан здоров’я яких оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, наразі триває комплекс протиепідемічних заходів.

Масове захворювання дітей у Хмельницькому сталося наприкінці минулого тижня. На погане самопочуття поскаржились 90 учнів молодшої школи.

У кожної другої дитини була висока температура, блювота та діарея.

Попередньою версією називали отруєння, однак діти їли в шкільній їдальні різні страви в різний час. Тим паче захворіла й мати одного із школярів, яка не обідала в навчальному закладі.

Згодом у трьох із 16 пацієнтів обласної інфекційної лікарні виявили й коронавірус.

Обласна лабораторія відібрала понад 100 різноманітних проб.

Експрес-тести не підтвердили ні сальмонели, ні кишкової палички, ні ротавірусної інфекції.