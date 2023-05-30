Во Львовской областной клинической больнице провели, в прямом смысле слова, ювелирную реконструктивную операцию. Задача стояла сверхсложная: у 51-летнего жителя Хмельницкой области высокое давление спровоцировало появление большой аневризмы сосуда в почке. Речь шла о спасении органа.

Это была редкая аневризма, львовские сосудистые хирурги с такой еще не встречались, да и в мировой медицинской литературе подобных случаев описано очень мало. Сразу стало понятно, операция будет очень рискованной. Но хирурги все же решились.

— Мне объяснили, что внутри моего организма граната, которая может рвануть в любой момент. Но я знал, что во Львове мне обязательно помогут, — говорит хмельничанин Владимир.

По словам Владимира, из интернета он узнал, что львовские сосудистые хирурги провели более 20 операций при аневризме. И все успешные. Поэтому ехал во Львов без страха.

— Уникальность этого случая в том, что аневризма образовалась практически внутри почки. Это редкая патология, — говорит известный сосудистый хирург профессор Игорь Кобза.

Забрать аневризму изнутри почки почти невозможно, потому что есть риск повредить саму почку и, следовательно, потерять ее.

Но сосудистые хирурги решились на рискованную операцию.

Обследования показали, что размер аневризмы на разных уровнях был в восемь-девять раз больше ветви почечной артерии, на которой она образовалась.

Уже во время операции хирурги увидели, что на большой аневризме есть еще две просвечивающиеся аневризмы меньшего размера, то есть, стенка сосуда в них тоньше сигаретной бумаги. Так что могла в любой момент разорваться.

Операция длилась почти 7 часов. Мужчине вынули почку, заморозили, тогда осторожно удалили аневризму, провели реконструкцию сосудов и поставили почку на место. То есть, провели аутотрансплантацию почки.

Уже на шестой день после операции пациент чувствовал себя хорошо. Почка работает, начало нормализоваться давление.

Вообще то Владимир — гипертоник с 20-летним стажем. Давление у него начало прыгать еще в молодые годы. Мужчина тяжело переболел коронавирусом, и состояние здоровья еще больше ухудшилось.

После удаления аневризмы есть надежда, что теперь можно будет уменьшить дозу обязательных таблеток от давления.

Источник: Zахіd.net